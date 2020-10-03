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Aktüel Mersin'de tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Mersin'de tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:48:34 -
Mersin'de tomruk yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'de tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Dursun İlker (30) idaresindeki 33 KAJ 66 plakalı tomruk yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Tarsus ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Dursun İlker, olay yerinde hayatını kaybetti. Tırdaki Ali Doğruyol ise hafif yaralandı.

Doğruyol, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, İlker'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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