Mersin'de tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu
MERSİN (AA) - Mersin'de, seyir halindeki tırın dorsesindeki limon kasalarının devrilmesi nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.
Alınan bilgiye göre, Abuzer K'nın kullandığı yabancı plakalı tırın yükü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Çeşmeli mevkisinde devrildi.
Kasalardaki limonların çevreye dağılması nedeniyle otoyolun bir bölümünde ulaşım kontrollü sağlandı.
Kara yolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmanın, ardından yol yeniden trafiğe açıldı.