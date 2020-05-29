  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin’de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:30:46 -
Mersin’de tır yan yattı, taşıdığı 5 otomobil pert oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 2. el otomobilleri taşıyan tır yan yattı. Bazı otomobillerin kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi’nde meydana geldi. 2. el otomobilleri taşıyan Kemal Y. yönetimindeki 07 DN 274 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza sebebiyle D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada 2. el otomobillerin bazıları hurdaya dönerken, yoğun trafiğe rağmen şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası tır şoförü, tırın üzerine çıkıp araçları çıkarmaya çalışan vinç operatörlerine yardımcı oldu. Kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.


Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı