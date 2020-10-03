  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Aktüel

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:12:51 -
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi elde edilen 10 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kent genelindeki birçok adrese düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Operasyonda, daha önce aranan ancak "öldüğü değerlendirilen" bir zanlı da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital malzemeler incelemeye alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay