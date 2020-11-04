  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı
Aktüel

Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 20:35:28 -
Mersin'de terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Ekim'de Tarsus'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir
Gündem

Abdullah Çiftçi uyardı: Büyük olaylar meydana gelebilir

Stratejist Abdullah Çiftçi, ABD'deki seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı açıklamalar yaptı.
Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...
Gündem

Eski istihbarat daire başkanından şok iddia: Yazıcıoğlu yaralı olarak kurtulmuştu ama...

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı yazarı Bülent Orakoğlu, Büyük Birlik Partisi Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasından yaral..
Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge
Yerel

Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da bir bölge "riskli alan" ilan edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nin riskli alan ilan edilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay