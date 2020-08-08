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Yerel

Mersin'de Silifke-Mut kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Mersin'deki Silifke-Mut kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:07:00 -
Mersin'de Silifke-Mut kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Akdeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayan Mersin'deki Silifke-Mut kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, düzeltme çalışmalarının yapıldığı kara yolunun 32-33. kilometresinde, heyelan meydana geldi.

Yüklenici firmaya ait 2 iş makinesinin toprak altında kaldığı heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Çalışmanın olmadığı saatte meydana gelen heyelanda iş makinelerinde operatör olmadığı öğrenildi.

Ekipler tarafından iş makinelerinin toprak altından çıkarıldığı bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

Ulaşım, Gülnar kara yolu üzerinden sağlanıyor.

 

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