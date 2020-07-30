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Aktüel

Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:50:45 -
Mersin'de silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kuyumcu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki kişi, pompalı tüfekle ateş açtı.

Bacağından yaralanan iş yeri sahibi H.K, saldırganlara tabancasıyla karşılık verdi.

Yaralı kuyumcu, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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