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Aktüel

Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

6 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:22:46 -
Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda alkol aldıkları iddia edilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Gökhan Neşet (29), Turgut B. (29), Mehmet N. (33) ve Mehmet K. (34) tabanca ve av tüfeğiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Gökhan Neşet, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.





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