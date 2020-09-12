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Aktüel Mersin'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Mersin'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:36:38 -
Mersin'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre. A.N. idaresindeki 06 AH 3657 plakalı otomobil, Adana-Mersin Otoyolu Akgedik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Gülek Mahallesi'ndeki hurda otomobil ve çevresindeki lastiklerin kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı iddia edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

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