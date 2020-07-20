  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin'de seyir halindeki minibüs yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:11:48 -
Mersin'de seyir halindeki minibüs yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Belen Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan Hüseyin Bahçevan yönetimindeki 33 NDS 58 plakalı minibüs motor kısmından alev aldı.

Araçta yangın çıktığını fark eden sürücü Bahçevan, park ettiği minibüsten işçilerin inmesini sağladı.

Kısa sürede büyüyen yangına bölgeye sevk edilen Mersin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir araçla götürüldü.

Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı