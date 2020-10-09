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Aktüel Mersin'de sanayi sitesinde çıkan yangında 4 iş yeri ve 4 araçta hasar oluştu
Aktüel

Mersin'de sanayi sitesinde çıkan yangında 4 iş yeri ve 4 araçta hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:20:07 -
Mersin'de sanayi sitesinde çıkan yangında 4 iş yeri ve 4 araçta hasar oluştu

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir sanayi sitesinde çıkan yangın, 4 oto tamir dükkanındaki 4 araçta hasara neden oldu.

Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bir oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki 3 dükkana daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 8 itfaiye aracı, 4 su tankeri ve TOMA alevlere müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 4 oto tamir dükkanındaki 3 otomobil ile bir tır hasar gördü.

Ekipler tarafından yürütülen soğutma çalışmaları sürüyor.

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