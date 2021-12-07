  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık
Yerel

Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık

Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık iddiasına 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:50:00 -
Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık

Mersin'de, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla sahte bahis kuponlarını ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıp vatandaşları da yüksek kazanç vaadiyle dolandıran zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlının adresleri ekiplerce tespit edildi.

Polisin eş zamanlı operasyonuyla şüpheliler S.E, A.E, Y.Ş, S.Ö, S.Ş, M.C.T. ve U.Ö. yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen 7 cep telefonu, 2 bilgisayar, 10 banka kartı ve 5 SIM kart incelemeye alındı.

Polis, adresinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda
Ekonomi

İşte dolarda yeni seviye! Gözler Merkez Bankası'nda

Dün13.80 liranın üzerinde seyreden dolar yeni güne 13.82 lira seviyesinden başladı

Abdurrahman Dilipak uyardı: İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz
Gündem

Abdurrahman Dilipak uyardı: İşler kontrolden çıkarsa bundan kimse kazançlı çıkmaz

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, ekonomik veriler üzerinden iktidarı hedef alarak sokaklara çıkanlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir
Otomotiv

Milyonlarca vatandaş bu haberi bekliyor! Yüzde 50 indirim gelebilir

Yeniden değerleme oranı ile en düşük MTV 1.431 liraya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girerek, bu artışı yüzde 20’ye çekebileceği be..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay