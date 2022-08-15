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Yerel Mersin'de şafak operasyonu
Yerel

Mersin'de şafak operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 08:44:00 -
Mersin'de şafak operasyonu

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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Yorumlar

adalet

tüm mülteciler hdp kılıklı pkk lar takip edilmeli ,sade vatandaş ve mazlumsa tutulmalı yoksa acınmamalı!artık beldiye STK ve üniversitelerde yoğunlaştılar ;toplum içine karışıp uyuyan hücre oldular
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