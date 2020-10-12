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Aktüel Mersin'de rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi
Aktüel

Mersin'de rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi

Kuvay-ı Milliye Anıtı'na ve bayraklara zarar verildiği ihbarı üzerine yapılan araştırmada rüzgar ve doğal sebeplerin etken olduğu değerlendiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:53:33 -
Mersin'de rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde rüzgardan yıpranan anıttaki Türk bayrakları yenilendi.

Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Gülek Mahallesi'ndeki Kuvay-ı Milliye Anıtı'na ve bayraklara zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, rüzgardan zarar gördüğü değerlendirilen anıttaki Türk bayraklarını yeniledi.

Doğal yollardan yıprandığı belirlenen anıtta da onarım çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.


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