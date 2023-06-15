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Yaşam Mersin'de plastik fabrikasında yangın
Yaşam

Mersin'de plastik fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2023-06-15 00:36:00 -
Mersin'de plastik fabrikasında yangın

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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