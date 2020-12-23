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Aktüel Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin davaya devam edildi
Aktüel

Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:33:31 -
Mersin'de oyun alanında akıma kapılan çocuğun ölümüne ilişkin davaya devam edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili işletme sahibi, oğlu ve 2 çalışanın yargılanması sürdürüldü.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar işletme sahibi Fatma A, oğlu Hasan A, çalışanlar Mehmet S. ve Evren U. ile yaşamını yitiren Duru Tan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Müdahillik talebi kabul edilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Duru Tan'ın 15 yaşındaki ablası Duygu Tan, olay gününü anlatarak, "Kardeşim oyun alanında bulunan helikoptere binmişti. Annem yanıma gelerek, 'Kardeşin ne yapıyor?' diye sorduğunda, oyun oynadığını söylemiştim. Birlikte kardeşimin yanına gittiğimizde kardeşimin helikopterde uyuyakaldığını zannettim ancak helikopterden kaynaklanan elektrik akımına kapılıp vefat etmiş. Ben helikopterin fişinin takılı olup olmadığını görmedim. Ne ben ne de kardeşim helikopterin fişini prize takmadık." ifadelerini kullandı.

Sanıkların savunmalarının da alındığı duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olay

Mersin'de yaşayan Zafer Tan (45), doğum gününü kutlamak için eşi Nilgün Tan (37), kızları Duygu (15) ve Duru (5) ile 30 Ağustos 2019'da merkez Toroslar ilçesindeki bir restorana gitmiş, aile yemek yediği sırada oyun alanındaki Duru, elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Restoran işletmecisi anne ve oğlu hakkında, "Bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, iki restoran çalışanının da "Basit taksir" gerekçesiyle bir yıla kadar hapsi istenmişti.

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