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Aktüel

Mersin'de otomobile giren yılan kazaya neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:31:46 -
Mersin'de otomobile giren yılan kazaya neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de bir otomobilin içerisine giren yılanın sürücüyü korkutması nedeniyle trafik kazası meydana geldi.

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda hareket halinde bulunan 01 UR 427 plakalı araç sürücüsü, otomobilinin içerisinde yılan görünce panik yaşadı.

Sürücünün yaşadığı korkuyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, 33 M 1130 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi.

Hasar oluşan araçtan inen sürücü, durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptığı aramada yılanı bularak çıkardı.

Yılanın doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.



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