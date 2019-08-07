Mersin'de orman yangını! 6 arazöz ve 2 helikopterle müdahale ediliyor Gülnar ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 6 arazöz, 3 su tankı ve 2 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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