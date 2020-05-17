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Mersin'de orman yangını

Yaklaşık bir hektarlık bozuk orman arazisinin zarar gördüğü yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:50:57 -
Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında yaklaşık bir hektarlık bozuk orman arazisi zarar gördü.

Akçakocalı Mahallesi'ndeki bozuk orman arazisinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye Tarsus Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda personel ve arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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