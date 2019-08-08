Mersin’de nargile denetimi

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve iş yerlerinde nargile denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamada, “Nargilelik tütün sunum izin belgesi (ruhsatı) olmadan sunum yapan işletme yetkililerine, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tutanaklar tanzim ederek, nargilelik tütün sunum ekipmanları yediemine teslim edilmek üzere müsadere edilmiştir. Denetim ve kontrollerimiz artarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen şikayetler ve yetkililerin incelemeleri sonrası tespit ettikleri işletmelerde denetleme yaptıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai yaptırım uygulandığı ve nargile, tütün gibi mamullerin el konularak yediemine teslim edildiğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Söz konusu halkımızın sağlığı ve refahı olduğu müddetçe hiçbir kanunsuz oluşuma izin vermemiz mümkün değildir. Ekiplerimiz çok hassas bir biçimde çalışmışlar ve tespit ettikleri alanlarda denetimler yapmışlardır. Halkımızın huzuru ve sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" dedi.