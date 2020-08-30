Mersin'de motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Y.Ş'in kullandığı plakası alınamayan motosiklet, Ayaş Mahallesi D-400 kara yolu Kanlıdivane Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Yozgatlı'ya (55) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yozgatlı, olay yerinde yaşamını yitirdi, kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.