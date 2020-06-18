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Aktüel

Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

Kavga, minibüslerdeki kameralara yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:32:50 -
Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi ile benzer güzergahta yolcu taşıyan Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleri arasında "yolcu alma" konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen iki sürücü, hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, daha önce de iki hat arasında çıkan kavga ve son olay, minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.

- Kooperatif Başkanı Selim'den açıklama

Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Mehmet Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çay-Çilek-Karaduvar Kooperatifi üyeleriyle sıklıkla "yolcu alma" tartışması yaşadıklarını söyledi.

Son olayda, kooperatif bünyesindeki M.D. ve U.Y'nin ciddi yaralar aldığını belirten Selim, şu iddialarda bulundu:

"Arkadaşlarımızdan M.D, önü 6-7 kişi tarafından kesilip sıkıştırılınca kapıları kilitliyor fakat zorla kapıyı açıp içeri giriyorlar. Demir buçuk ve sopalarla vurmuşlar. Göğüs kafesinde ve kemiklerinde çatlaklar var, kafasından da darbe almış. Şu an istirahatli, 3 ay yatacak. Yasal ortam kullanım alanında herkesin sahip olduğu bazı haklar var. Biz yasal haklarımızı kullanmak istiyoruz, onlar da kullandırmak istemiyorlar."

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