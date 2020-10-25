Mersin'de metil alkolden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Kentte, 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e ulaştı
MERSİN (AA) - Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, M.B. rahatsızlanınca tedavisi için merkez Mezitli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Metil alkolden zehirlendiği belirlenen ve bir süredir tedavi altında olan M.B, bugün hayatını kaybetti.
Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e ulaştı.