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Aktüel Mersin'de maske takmayan 2 bin 358 kişiye para cezası
Aktüel

Mersin'de maske takmayan 2 bin 358 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:58:40 -
Mersin'de maske takmayan 2 bin 358 kişiye para cezası

MERSİN (AA) - Mersin'de, 22 Haziran'dan itibaren yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren toplu taşıma araçlarında ve ticari araçlarda yapılan denetimlerde maske takmadıkları tespit edilen 1311 kişiye 1 milyon 179 bin 900 lira ceza kesildi.

Ekipler, meskenler haricindeki alanlarda getirilen maske takma zorunluluğu kapsamında da 11 Eylül'den itibaren gerçekleştirilen denetimlerde, 1047 kişiye 942 bin 300 lira ceza verdi.

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