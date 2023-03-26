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Aktüel Mersin'de limon yüklü kamyonda yangın
Aktüel

Mersin'de limon yüklü kamyonda yangın

Yeniakit Publisher
2023-03-26 19:24:00 -
Mersin'de limon yüklü kamyonda yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki limon yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlyas Çoruh idaresindeki 33 AJB 013 plakalı limon yüklü kamyon, D-400 kara yolu Yenice mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kamyonun kasasından yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
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