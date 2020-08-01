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Aktüel

Mersin'de lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:55:11 -
Mersin'de lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde lastiği patlayan çöp kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Feyyaz Y. yönetimindeki 33 UN 757 plakalı çöp kamyonunun ön lastiği, Koyuncu Mahallesi TOKİ konutları yakınında patladı. Kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 temizlik işçisi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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