Mersin'de lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde lastiği patlayan çöp kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Feyyaz Y. yönetimindeki 33 UN 757 plakalı çöp kamyonunun ön lastiği, Koyuncu Mahallesi TOKİ konutları yakınında patladı. Kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 temizlik işçisi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.