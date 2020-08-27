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Aktüel Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye para cezası
Aktüel

Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:58:16 -
Mersin'de kumar oynayan 35 kişiye para cezası

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 kişiye 166 bin 63 lira idari ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tömük Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde tombala oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları ve kapalı ortamda sigara içtikleri belirlenen iş yeri sahibi Ö.Y'nin de aralarında olduğu 35 kişiye 166 bin 63 lira idari ceza kesildi.

İş yerinde, 500 tombala pulu, 500 tombala kartı, tombala makinesi, ortam görüntüleme cihazı ve aktarım kamerası ile 5 litre kaçak içki ele geçirildi, Ö.Y. gözaltına alındı.

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