Mersin’de korkutan yangın: Çikolata yüklü tır cayır cayır yandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Tarsus ilçesinde çikolata yüklü bir tır, seyir halindeyken çıkan yangında alevlere teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep yolundan Mersin istikametine seyreden 24 ton çikolata yüklü 33 ALE 996 plakalı tırda yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü Y. L., aracı güvenlik şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.