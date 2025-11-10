  • İSTANBUL
Gündem Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Gündem

Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde T.T. yönetimindeki minibüs ile E.K. idaresindeki otomobil, D-400 kara yolu Hal kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

