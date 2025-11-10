Mersin’de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
Mersin'in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde T.T. yönetimindeki minibüs ile E.K. idaresindeki otomobil, D-400 kara yolu Hal kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.