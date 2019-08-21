Mersin’de konut satışları temmuz ayında yüzde 24,6 azaldı

MERSİN (İHA) – İnşaat sektörünün her dönemde hareketli olduğu Mersin’de, konut fazlası olmasına karşın halen çok katlı binaların yapımı devam ederken, konut satışları ise resmi verilere göre giderek düşüyor. TÜİK’in temmuz ayı verileri, Mersin’de konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 24,6 oranında azaldığını ortaya koydu. 2018 Temmuz’da Mersin’de 3 bin 475 konut satılırken, bu yılın aynı ayında 2 bin 621 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Konut Satış İstatistikleri 2019 Temmuz ayı sonuçları değerlendirmesi, Mersin’de konut satışlarındaki düşüşü gözler önüne serdi. Ocak-Temmuz dönemi boyunca Mersin’de konut satışları, geçen yılla karşılaştırıldığında aylar bazında her ay düşüş kaydetti. Bu düşüşe karşın, halen bina yapımlarının devam ettiği kentte ortaya çıkan konut fazlasının eritilmesinin, hiç konut yapılmasa dahi 4-5 yılı bulabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Geçen yılın ilk 7 ayında 21 bin 856, bu yılın aynı döneminde 16 bin 528 konut satıldı

2018 yılında toplam 37 bin 189 konutun satıldığı Mersin’de, bu yılın ilk 7 ayında satılan toplam konut sayısı 16 bin 528 oldu. 2018’in ilk 7 ayında satılan toplam konut sayısı ise 21 bin 856 olarak gerçekleşmiş ve bu yılın temmuz ayına göre 5 bin 328 adet daha fazla konut satılmıştı.

Temmuz ayında Mersin’de 2 bin 621 konut satışı gerçekleşti

TÜİK verilerine göre, Mersin’de konut satışları, 2019 Temmuz ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında azalarak 2 bin 621 olarak gerçekleşti. Mersin, yüzde 2,6 pay ile konut satışlarında 8’inci sırada yer aldı.

Aylar bazında, geçen yılın ilk 7 ayında en fazla konutun satıldı ay 3 bin 624 konutla mayıs olurken; bu yılın aynı döneminde ise en fazla konut 3 bin 28 adet ile mart ayında satıldı.