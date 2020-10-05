Mersin'de kendini istihbaratçı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, kendisini gizli istihbarat görevlisi olarak tanıttığı iki işletmeciyi dolandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte işletmecilik yapan H.K. ve A.O.K, kendisini "gizli istihbarat görevlisi" diye tanıtan bir kişinin 100 dolarlarını alarak iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla polise başvurdular.

Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, işletmelerdeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kimliği tespit edilen şüpheli H.U, adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.