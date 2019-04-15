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Mersin’de kayısı hasadı başladı

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Mersin’in Silifke ilçesinde çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:39
Mersin’de kayısı hasadı başladı

Turfanda meyveciliğin merkezi olan Mersin’in Silifke ilçesinde çilek ve can eriğinden sonra sezonun ilk örtü altı kayısı hasadı yapıldı. İlk hasatta 100 kilo kayısı, kilosu 35 liradan İstanbul’a gönderildi.


Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 11 bin ton hasat yapılmasının beklendiğini söyledi. Bölgenin mikroklima özelliği nedeniyle Türkiye’nin turfandacılık alanında ilkleri yaşadığını ifade eden Doygun, “Türkiye’nin ilk çilek ve can eriğini çıkaran Silifkeli üreticiler, örtü altına aldığı kayısıyı da hasat etmeye başladı” dedi.


Silifke’nin Kabasakallı Mahallesi’nde örtü altında kayısı üretimi yapan Hamza Gökler ise yılın ilk kayısı hasadını Silifke’de yapmanın gururunu yaşadıklarını ve ilk hasat ürünleri kilosunu 35 liradan İstanbul’a gönderdiklerini söyledi.


4 dönüm örtü altına aldığı kayısı bahçesinden yaklaşık 12 ton ürün beklediğini ifade eden Gökler, “Ürün çok lezzetlidir. Tamamen doğal ortamda yetiştiriyoruz” diye konuştu.


Üretici Hamza Gökler, 4 dönümlük arazisine İspanya’dan getirttiği ‘magador’ cinsi kayısı fidanı diktiğini, bu türün Akdeniz Bölgesi’nde ‘erkenci’ diye bilinen diğer kayısı çeşitlerine göre 15 gün daha erken olgunlaştığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:39
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