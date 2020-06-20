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Aktüel

Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu

Erdemli ilçesinde iki gündür aranan Hasan Ersin'in, kullandığı otomobille uçuruma yuvarlandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-20 08:12:35 -
Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi 200 metrelik uçurumda bulundu

MERSİN (AA) - Mersin’in Erdemli ilçesinde, iki gündür kayıp olarak aranan kişinin otomobiliyle 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi'nde oturan Hasan Ersin, 2 gün önce evden ayrılmasının ardından tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri kayıp genci bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Termal kameralı droneların da kullanıldığı aramalarda Ersin'in kullandığı otomobilin en son Kösbucağı Mahallesi'nden geçtiği mahalledeki caminin güvenlik kameraları kayıtlarından tespit edildi.

Aramalarda, Hasan Ersin'in kullandığı otomobil, 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmış olarak görüldü.

İp yardımıyla aracın yanına inen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ersin'in öldüğünü tespit etti. 5 saat süren çalışma ile Ersin'in cesedi uçurumdan çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ersin'in cesedinin çıkarılma çalışmaları sırasında olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

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