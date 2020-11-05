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Aktüel Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu
Aktüel

Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:13:16 -
Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu.

İlçede dün öğle saatlerinde kaybolan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Doğancı Mahallesi'ndeki bir bahçede bulundu.

Mut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Paylı, ailesine teslim edildi.

Kültür Mahallesi'nde dün annesi Havva Paylı'ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mevlüt Paylı'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatılmıştı.

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