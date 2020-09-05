  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de kapkaç şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Mersin'de kapkaç şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:39:10 -
Mersin'de kapkaç şüphelisi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yürüyen Y.Ş'nin elindeki cep telefonunu, yanına yaklaşan bir kişi alıp kaçtı.

Y.Ş'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırma yaptı.

Kadının verdiği bilgiler üzerine kıyafetinden tespit edilen şüpheli S.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen telefon sahibine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı
Gündem

Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı

Ecdadımıza saldıran Muhteşem Yüzyıl isimli dizide oynayan, evlilik dışı çocuk sahibi olarak Batılı laikçi yaşam tarzının ağına takılan Merye..
Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular
Dünya

Dünya savaşın eşiğinde! Sınırı ihlal eden savaş uçağını vurdular

Tayvan ABD üretimi hava savunma sistemleri ile sınır ihlali yapan Çin'e ait Rus yapımı Su-35 savaş uçağını düşürdü.
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı