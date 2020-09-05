Mersin'de kapkaç şüphelisi tutuklandı
MERSİN (AA) - Mersin'de bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.
Merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nde yürüyen Y.Ş'nin elindeki cep telefonunu, yanına yaklaşan bir kişi alıp kaçtı.
Y.Ş'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırma yaptı.
Kadının verdiği bilgiler üzerine kıyafetinden tespit edilen şüpheli S.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ele geçirilen telefon sahibine teslim edildi.