Mersin'de kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Plakaları öğrenilemeyen E.Ü'nün (57) kullandığı otomobil ile B.S'nin kullandığı kamyon, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınında çarpıştı.
Kazada sürücü E.Ü. olay yerinde, yanında yolculuk eden M.Ü. ise tedavi için kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.