Mersin'de kamyonet kasasındaki 14 kişi ve sürücüye Kovid-19 tedbirlerine ihlalden ceza
MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsü ile aracın kasasındaki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 45 bin 221 lira ceza uygulandı.
Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıkpınarı Mahallesi'nde denetim yaptı.
Kasasında 14 kişi taşıyan 33 ATM 56 plakalı kamyoneti durduran ekipler, sürücü F.K'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 1121 lira ceza uyguladı.
Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle aracın kasasındaki 14 kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza verdi.