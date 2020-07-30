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Mersin'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:28:01 -
Mersin'de kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Berkay Sarıköse'nin (19) kullandığı 33 AYL 31 plakalı kamyonet, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Sarıköse (48) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Sarıköse müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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