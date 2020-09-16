  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
Aktüel

Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:51:28 -
Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tutuklanan sanık tahliye edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu yargılanan sanık S.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İki kardeşin, taraf avukatlarının ve tanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, basın mensupları alınmadı.

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında "delil karartma" şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

Heyet, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırıldığı sanığa yurt dışı yasağı konulmasını hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 10 Kasım'a ertelendi.

- Olay

Sanık baba S.D, hakkında iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın 14 Temmuz'da görülen ilk celsesinde, tarafların ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli cinsel istismar suçunu" işlediğine karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelemişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı