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Mersin'de iki bacağı kırık halde bulunan köpek tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:27:37 -
Mersin'de iki bacağı kırık halde bulunan köpek tedaviye alındı

MERSİN (AA) - Mersin'de, sağ ön ve arka bacağı kırık halde bulunan köpek ameliyat edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Silifke ilçesinde yaralı köpek buldu.

Ekipler, köpeği kent merkezindeki bakımevine götürüp, buradaki veterinere muayene ettirdi.

Sağ ön ve arka bacağında kırık bulunması üzerine köpek ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta köpeğin kırık bacaklarına platin takıldı.

"Çoban Yıldızı" adı verilen köpeğin tedavisi sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şubesi Müdürü Mehmet Cücük, köpeğe gerekli bakımın yapıldığını belirterek, "20 gün sonra platinleri yerinden alacağız ve 'Çoban Yıldızı' sağlığına tamamen kavuşacak. Daha sonra sahiplendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


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