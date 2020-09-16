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Aktüel Mersin'de HES kodu olmadan yolculuk yapanlara para cezası
Aktüel

Mersin'de HES kodu olmadan yolculuk yapanlara para cezası

Kent genelinde 12 otobüste denetim yapan ekipler, HES kodu olmadan seyahate çıkan 3 kişiye 2 bin 700 lira, bilet satışı yapan firmaya ise 3 bin 150 lira ceza verildi, bir otobüs 10 gün trafikten men edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 13:02:02 -
Mersin'de HES kodu olmadan yolculuk yapanlara para cezası

MERSİN (AA) - Mersin'de HES kodu olmadan seyahate çıkan kişiler ile bilet satışı yapan firmaya para cezası verildi, bir yolcu otobüsü 10 gün trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, "Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu" genelgesi kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.

Şehirler arası taşımacılık yapan 12 otobüste denetim yapan ekipler, HES kodu olmadan seyahat eden 3 kişiye 2 bin 700 lira, bilet satışı yapan firmaya 3 bin 150 lira ceza verildi. HES kodu olmadan yolcu alan firmaya ait otobüs ise 10 gün trafikten men etti.

Denetim kapsamında 771 araç ile 3 bin 234 kişi sorgulandı. Denetimlerde, alkollü araç kullanmaktan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile 8 yoklama kaçağı yakalandı.

Belgesiz araç kullanan 2 sürücüye de 4 bin 946 lira ceza verildi.

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