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Spor Mersin'de gol duellosunda kazanan çıkmadı! Ligde günün sonuçları..
Spor

Mersin'de gol duellosunda kazanan çıkmadı! Ligde günün sonuçları..

Yeniakit Publisher
2023-12-01 22:19:00 -
Mersin'de gol duellosunda kazanan çıkmadı! Ligde günün sonuçları..

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. 6 gole sahne olan mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Hatayspor, Süper Lig'de 14. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Hatayspor'un gollerini Strandberg, Kerim ve Kilama kaydetti, Antalyaspor'un gollerini ise Buksa (2) ve Erdoğan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 20, Hatayspor ise 18 yaptı. Akdeniz ekibinde kaleci Helton sakatlığı sebebiyle oyundan çıkınca oyuncu değişiklik hakkı olmayan ekipte kaleye Safuri geçti.

Mücadelenin son düdüğünün ardından ise Volkan Demirel kırmızı kart gördü.


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Karagümrük'ten 3 gollü galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor'u 3-0 yendi.
Kırmızı siyahlıların gollerini 45'te Jensen (kendi kalesine), 49'da Mendes ve 53'te Can Keleş kaydetti.

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