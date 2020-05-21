Mersin'de gençler Kovid-19'la mücadele kahramanlarına dikkat çekti

MERSİN (AA) - Mersin'de mahalle muhtarı öncülüğünde bir araya gelen gençler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön safta yer alan mesleklerin üniformalarını giyerek farkındalık için etkinlik düzenledi.

Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi muhtarı Mehmet Dindar'ın düzenlediği etkinlikte gençler, polis, asker, doktor, itfaiye, kargo personeli, temizlik görevlisi ve aşçı gibi meslek grupları mensuplarını simgeleyen kıyafetler giyerek virüse karşı verilen mücadeleye dikkati çekti.

Katılımcılar, drone ile uçurulan Kovid-19 maketine dur işareti yaparak, "Maskeni tak, sosyal mesafeni koru, hijyene dikkat et, sevdiklerini koru, birlikte başaracağız Türkiye" sloganı attı.

Çalışanların fedakarlıklarına da vurgu yapmak isteyen katılımcılar sırayla, "Annemizden, babamızdan, eşimizden, çocuklarımızdan fedakarlık gösterdik. Siz de bizim için fedakarlık gösterin. Birlikte başaracağız Türkiye." ifadelerini kullandı.

Koreografinin ardından katılımcılar Türk bayrağı sallayarak şarkı söyledi.

- "Farkındalık oluşturmak istedik"

Muhtar Dindar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gençlerimizle, tüm meslek kuruluşlarının temsili kıyafetlerini giyerek onların mücadelesini yansıtmaya, onların sesi olmaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki tüm vatandaşlarımız Kovid-19'a karşı duyarlılıklarını devam ettirirler." diye konuştu.

Etkinlikte "asker" üniforması giyen katılımcılardan 22 yaşındaki Göknil Şener de farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek "Meslek gruplarının bizler için ne kadar emek verdiğini bir kez daha dile getirmek istedik. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Ebru Adıgüzel ise fedakarca çalışan mesleklere dikkati çeken projede yer aldığı için gurur duyduğunu kaydetti.



