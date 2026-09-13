Mersin'de geminin su altı zulasından 350 kilogram kokain çıktı, 9 şüpheli yakalandı

Mersin Limanı'na Brezilya'dan yanaşan kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 350 kilogram kokain ele geçirildi. Su altında dalgıç polislerin de arama yaptığı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler bu çalışmada, deniz taşımacılığı yöntemiyle Brezilya'dan gelen bir gemiyi belirledi.

Şüphelilerin geminin gövde alt kısmında dalgıç marifetiyle uyuşturucu maddeleri çıkarmak için plan yaptığının öğrenilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de operasyona dahil oldu. Dalgıç polisler, geminin dış alt gövdesinde motorun soğutma suyu (Kinistin) bölümündeki zulaya ulaştı. Kokain, zuladan 12 ayrı paket halinde çıkarıldı.

Gözaltına alınan Ö.D.A., M.D., M.S., A.E., Y.T., B.B., E.B., E.Y. ve O.K., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

Operasyonda dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri gibi malzemeler de ele geçti. Soruşturma sürüyor.