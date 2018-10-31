Mersin'de FETÖ operasyonu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.31 Ekim 2018 Çarşamba 11:26
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentte yeniden yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Daha önce örgütle ilişkisi olduğu gerekçesiyle cezaevine giren şüphelilere para topladığı belirlenen 20 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.E, G.G, H.D, H.C. ve A.B.S tutuklandı.
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