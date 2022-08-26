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Yerel Mersin'de evinin bahçesine çıkan kadına 2 gündür ulaşılamıyor
Yerel

Mersin'de evinin bahçesine çıkan kadına 2 gündür ulaşılamıyor

Silifke ilçesinde, su vanasını açmak için evden çıkan Fatma Seyrek'ten 2 gündür haber alınamazken arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 15:33:00 -
Mersin'de evinin bahçesine çıkan kadına 2 gündür ulaşılamıyor

Mersin'in Hüseyinler Mahallesi'nde 4 çocuk annesi Fatma Seyrek(56), 24 Ağustos'ta sabaha karşı su vanasını açmak için evinin bahçesine çıktı.

Uzun süre gelmediğini fark eden eşi Mehmet Seyrek, olaydan şüphelendi.

Eşinin bahçede ve evin çevresinde olmadığını fark eden Seyrek, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmaları devam ediyor

Olay yerine  jandarma, itfaiye, AFAD ve arama-kurtarma ekipleri geldi.

DHA'nın aktarımına göre;  arama-kurtarma köpekleri de kullanılarak dün yapılan çalışmada sonuç alamayan ekipler, sabahın ilk ışıkları ile bölgede yeniden aramalara başladı.

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