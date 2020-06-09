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Aktüel

Mersin'de engelli taklidi yaptığı iddia edilen dilenciye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:13:13 -
Mersin'de engelli taklidi yaptığı iddia edilen dilenciye para cezası

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bacağına sargı bezi bağlayıp koltuk değneğiyle engelli taklidi yaparak dilendiği ileri sürülen kişiye 187 lira ceza kesildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklama göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuva-i Milliye Parkı çevresinde sol bacağı sarılı Lütfi D'yi (57) takibe aldı.

Kontrol ve gözlemler sonucu bedensel engelli olmadığı belirlenen Lütfi D'nin, dilencilik yapmak için bacağını bezle sarıp koltuk değneği taşıdığı tespit edildi.

Üzerinde, dilenerek elde ettiği sanılan 56 liraya el konulan Lütfi D'ye, ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında 187 lira ceza verildi.

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