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Aktüel Mersin'de engelli eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kocaya uzaklaştırma
Aktüel

Mersin'de engelli eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kocaya uzaklaştırma

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:27:09 -
Mersin'de engelli eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kocaya uzaklaştırma

MERSİN (AA) - Mersin'de, engelli eşine şiddet uyguladığı iddia edilen koca hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi.

Mezitli ilçesinde yaşayan yürüme engelli B.A. (22) yaptığı açıklamada, eşi Ş.F.A'nın (25) kendisine bir süredir şiddet uyguladığını öne sürdü.

Son olayın yaşandığı gün bebeklerini uyuttuğu sırada eşinin yanına gelerek kendisiyle tartıştığını belirten B.A, şu iddialarda bulundu:

"Ben 'Sen içkilisin ve çocuk uyuyor, rahatsız etme.' dedim. Yanıma oturup beşiğe tekme attı. Ben beşiğe sarılıp tutmaya çalıştım. Sonra çocuğu kucağına aldı. Kapılara tekme attı, sehpayı kırdı ve kendine vurmaya başladı. Annemi arayıp yardım istedim."

Bunun üzerine eşinin kendisini darbettiğini ileri süren B.A, şunları iddia etti:

"Bana yumruk vurdu. Ben de engelli olduğum için kendimi tutamadım ve yere düştüm. Bağırıp sesimi duyurmaya çalıştım. O esnada çocuğumuzu alıp balkona gitti. Çocuk elinde 12. kattan aşağı sallandırarak 'Sus yoksa atarım.' dedi. Ben de yapacak diye çok korktum. Koridora doğru çekmeye çalıştım."

Ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine eve ekiplerin geldiğini anlatan B.A, "Polisler geldiğinde hemen kucağından çocuğu aldılar ve bizi karakola götürdüler." dedi.

Şikayeti üzerine eşi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildiğini belirten B.A, "Dava açacağım, bir şekilde adaletin yerini bulmasını istiyorum. Çocuğumla mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum." diye konuştu.

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