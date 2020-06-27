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Yerel

Mersin'de domuz saldırısına uğrayan köpek perişan oldu!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde domuz saldırısına uğrayan köpek, perişan oldu. Yaralı köpek tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:15:00 -
Mersin'de domuz saldırısına uğrayan köpek perişan oldu!

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklmaya göre, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, Kürkçü Mahallesi'nde bir köpeğin domuz saldırısına uğradığı ihbarını aldı. 

Adrese giden ekipler yaralı köpeği hayvan ambulansıyla Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine götürdü. 

Uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpeğin ağız, burun ve dudak kısmında ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Köpeğin ağız, burun ve dudağındaki yaralar, iki saat süren ameliyatla dikildi.

Ağzı ve dudağı yaralandığı için besinleri çiğneyemeyen köpek, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın hemen ardından sorunsuz bir şekilde beslenmeye başladı.

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