Mersin'de "dikenli incir"in zahmetli hasat süreci başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında "kaynana dili" olarak da bilinen "dikenli incir"de hasat başladı.

Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'nde özellikle kayaların arasında kendiliğinden yetişen ve yabani tür olan "dikenli incir", kaktüslerden toplanıyor.

Halk arasında "kaynana dili" başta olmak üzere "tahta inciri" ve "Hint inciri" olarak da adlandırılan tür, dikenli olması nedeniyle toplama aşamasında özel dikkat gerektiriyor.

Bitkisi 10 santimetreyi bulabilen türün hasadı, dikenleri rüzgardan uçarak çiftçilere zarar vermemesi için sabahın erken saatlerinde yapılıyor.

Bölge halkının çoğunun geçimini sağladığı dikenli incirler, korunaklı eldivenler veya uzun maşalarla toplanıp tanesi 1 liradan satışa sunuluyor.

Toplanmasındaki zahmet dışında özel bakım gerektirmeyen dikenli incir, fiyatıyla da üreticisini sevindiriyor.

- "Hasattan sonra elimizde ürün kalmıyor"

Çiftçi Elif Çömez, AA muhabirine, 500 metrekare alanda yetişen dikenli incirden her hasat döneminde 1 tona yakın ürün aldığını söyledi.

Meyveye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Çömez, "Organik yetişiyor, gübre ve ilaç istemiyor. Son yıllarda bu ürüne rağbet arttı. Biz bu bitkiyi yıllar önce evimizin etrafına 'çit' olsun diye değerlendiriyorduk ancak artık para kazandırıyor, aile bütçemize katkı sunuyor." dedi.

Çömez, dikenli incirin toplanmasının meşakkatli, kazancının ise bol olduğunu ifade ederek, "Satışta sıkıntımız yok. Hasattan sonra elimizde ürün kalmıyor. Dikenli incir, son yıllarda altın gibi değer kazandı." diye konuştu.

Erdemli ilçesinde yöresel meyve suyu satışı yapan Mehmet Ceyhan da dikenli incir suyunun çok tercih edildiğini belirtti.



